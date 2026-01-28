JR錦糸町駅より徒歩数分、あぐー豚のしゃぶしゃぶ専門店「錦（きん）のはりく」さんが年明けにオープンしたので取材でおじゃましました！この「錦（きん）のはりく」さんは、沖縄県産のやわらかく上品な甘みと旨味が特徴である希少なあぐー豚を、お店で一枚ずつ丁寧にスライスして、一人前から楽しめるスタイルので営業する専門店です。看板メニューであるあぐー豚しゃぶしゃぶは、鰹と昆布の無添加出汁でしゃぶしゃぶして、ポン酢