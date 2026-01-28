ダカール・ラリーの「本質」ダカール・ラリーのビバーク（参加者が集まるキャンプ地）は、大規模な移動コミュニティだ。荒れ果てたアラビア砂漠に、バンやトラック、テントが雑多に集まって形成される。【画像】初参戦で優勝！ 市販車クラス『ストック』を制したラリーカー【ディフェンダー・ダカールD7X-Rとチームを詳しく見る】全29枚キャンプを歩くと、まるで映画『マッドマックス』の世界に足を踏み入れたかのようだ。数千人