ÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¢Ë±·î°É¡Ê¤Û¤¦¤Å¤­¡¦¤¢¤ó¡Ë¼ç±é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡½¡×¤¬28Æü¡¢Âçºå¡¦Åìµþ·úÊªBrilliaHALLÌ§ÌÌ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿ËëËö¤Î²ñÄÅÈÍ»Î¤¬¡¢¸½Âå¤Î»þÂå·à»£±Æ½ê¤Ç¡È»Â¤é¤ìÌò¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£2024Ç¯¤ËÃ±´Û¾å±Ç¤«¤éÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÍâÇ¯¤ÎÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É±Ç²è³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÊõÄÍÈÇ¤À¡£±Ç²è¤Ç