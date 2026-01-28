「1週間で30万円もうかる」などと言って少年を勧誘し、特殊詐欺をさせたとみられるリクルーター役の男が逮捕されました。上田達也容疑者（24）は2025年7月、当時16歳の少年らと共謀し、80代の男性に息子を装って電話をかけ、「書類と小切手を紛失したため至急お金が必要になった」と嘘を言って50万円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、上田容疑者は特殊詐欺のリクルーター役で、「1週間で30万円もうかる」