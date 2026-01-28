２７日に放送されたテレビ朝日系ドラマ「再会〜ＳｉｌｅｎｔＴｒｕｔｈ〜」では、拳銃が掘り起こされたと思われる日に、埋めた場所をうろついていた男性がいたことが発覚。２３年前の事件とスーパー店長殺人事件が一気に動き出しそうな気配を見せているが、ネットでは、ここまであまりに静かな登場人物に疑いの目が向けられている。埋められた拳銃は掘り起こされ、その拳銃で直人（渡辺大知）の兄でスーパー店長の秀之が殺さ