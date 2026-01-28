中国のジャイアントパンダ保護研究センターは、28日に到着したばかりの双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイの写真を公開しました。中国に返還されることになった2頭は27日、多くのパンダファンに見送られて東京・上野動物園を出発。出発直前の2頭の様子をみると、飼育員がニンジンや竹をあげるとシャオシャオはおいしそうに食べていて、レイレイはケージの中で寝転がっていることが分かります。その後、2頭は成田空