パートナーシップ契約を締結し、記者会見で握手するJリーグの野々村芳和チェアマン（左）とファーストリテイリングの柳井康治取締役＝28日、東京・MUFGスタジアムJリーグは28日、ユニクロとパートナーシップ契約を締結したと発表した。2月開幕の百年構想リーグの審判員ウエア、6月に実施するオールスター戦の選手ユニホームを提供する。野々村芳和チェアマンは東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で記者会見し「いろんなところ