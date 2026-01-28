愛知県一宮市の「いまむら病院」への新型コロナウイルス対策補助金計約1870万円をだまし取ったとして、名古屋地検特捜部は28日、詐欺容疑で、病院を運営する医療法人理事今村有希子容疑者（57）＝福島県郡山市＝を再逮捕した。逮捕は3回目。夫の洋史元衆院議員（64）が法人理事長と院長を務めている。また、特捜部は同日、虚偽の見積書や納品書を作成するなどして、補助金詐取を手助けしたとして、詐欺ほう助の罪で、福祉関連