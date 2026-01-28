2024年4月、決算説明会で質問に答えるニデックの永守重信グローバルグループ代表＝東京都千代田区不適切な会計処理の疑いで揺れるモーター大手ニデックは28日、内部管理体制の改善を目的とした「改善計画・状況報告書」を公表した。問題の原因として「成長を示し続けるための過度な株価至上主義」があったと指摘。創業者の永守重信氏の「意向を優先する風土」が内部統制を脆弱にし、問題につながったと分析した。改善計画は、