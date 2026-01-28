28日午後、横手市雄物川町で雪下ろしをしようとした男性が、はしごから転落し大けがをしました。横手警察署の調べによりますと28日午後3時ごろ、横手市雄物川町薄井の71歳の男性が自宅の小屋の雪下ろしをしようと、立てかけたはしごをのぼっていたところ、足を滑らせて約2.5メートルの高さから転落しました。男性は足の骨を折る大けがをしました。県内では内陸地域と沿岸北部地域に雪下ろし注意情報が出されています。県は雪