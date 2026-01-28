マツダ「CX-60」で500km走破直6ディーゼルの実燃費と“疲れなさ”の正体2026年1月中旬、マツダ「CX-60 XD Drive Edition Nappa Leather Package（AWDモデル）」のステアリングを握り、都内から伊豆半島を一周する約500kmのロングドライブを実施。3.3リッター直列6気筒ディーゼルエンジンの走行性能や実燃費、そして先進運転支援機能の使い勝手について、早朝の市街地から高速道路、ワインディングまで約500kmを走破して確認