今年もＢＳテレ東は2月22日の猫の日限定で「ＢＳキャッ東」に改名し、朝から晩まで猫まみれの特別編成を行います。9年目となる今年も、番組はもちろん、SNSでの企画などを通じ、猫と猫好きな皆様に寄り添う放送局を目指します。【動画】猫動画アテレコ選手権＆街中の看板猫を大特集！：ねこにずむ 〜猫を愛するすべてのみなさまへ〜猫を愛してやまない、豪華出演者が登場！今回も「我こそは猫好き！」を自負してやまない、豪華な出