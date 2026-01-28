瀬戸内地方は寒気や湿った空気の影響で雲が広がっていて、雪や雨の降っているところがあります。28日夜もおおむね曇りでしょう。海沿いを中心に空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。 29日も曇りのところが多く、岡山県北部では断続的に雪が降るでしょう。昼前からは雷を伴うおそれがあります。海沿いでは風がやや強く吹く見込みです。朝の最低気温は岡山でマイナス1度、津山でマイナス2度、高松で3度