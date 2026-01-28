NEXCO中日本などによりますと、29日（木）～30日（金）にかけて、大雪が予想されている岐阜県・三重県・滋賀県の高速道路などで「予防的通行止め」を実施する可能性があると発表しました。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？ 今週後半は名古屋でも雪か 再び寒波が襲来 最新の雪シミュレーション 現在発表されているのは、名神・新名神などの高速道路や、名阪国道などで、降雪の状況によっては、予防的通行止めを実