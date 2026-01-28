国民的アニメ『サザエさん』が、ついに日本のお茶の間を飛び出した。テレビアニメ『サザエさん』（フジテレビ系）が、台湾での放送を開始。初回は1月26日に放送され、以降は毎週月曜から金曜の夜7時に、“磯野家の日常”が台湾のお茶の間に届けられるという。果たして『サザエさん』は海外でも受け入れられるのだろうか。サザエさんマニアにその可能性を聞いた。 【画像】海外でバズりそうな『サザエさん』の意外なキャラクタ