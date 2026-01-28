小松島競輪場のG3「玉藻杯争覇戦in小松島」は29日が初日。28日は前検が行われた。今節は高松競輪場の再整備に伴い、小松島競輪場を舞台に高松記念が行われる。地元バンクの犬伏湧也（30＝徳島）は落車明けも、前回から1カ月近く間隔が空いて準備は万全。「日にちが空いたのでしっかり練習はできた。またS班を目指して頑張りたい。自分の持ち味を出して強いレースをした上で、上に上がれれば。（小松島で）練習していても風