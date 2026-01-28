東京市場まとめ 1.概況 日経平均は309円安の53,023円と反落で寄付きました。前日夕方と比べ、ドル円が1ドル152円台と大幅に円高に推移していることが、輸出関連銘柄の売りにつながりました。寄付きから軟調な出だしとなった日経平均は9時48分に52,788円をつけ本日の安値を更新しました。その後は持ち直し、節目の53,000円台を回復、前引けは303円安の53,029円となりました。後場も基調は変わらず、中ごろまでは前場終値付近で一