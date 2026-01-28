新たな化粧まわしの贈呈式に出席した大の里＝28日、東京都中央区大相撲の横綱大の里が28日、三つぞろいの新たな化粧まわしが贈られ、東京都内での贈呈式に出席した。自身が締めるものは不動明王が描かれ「本当にインパクトが強い。この化粧まわしを着けて優勝して、恩返しができるように頑張る」と決意を語った。左肩痛の影響で苦しんだ初場所は10勝5敗に終わった。横綱として9本目の化粧まわしとなり「パワーをもらって、何回