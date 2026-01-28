東京大学は２８日、医学部や付属病院の教員による汚職事件が相次いだことを受けて記者会見を開き、藤井輝夫学長が「社会の信頼を著しく損ね、深く心よりおわびする」と謝罪した。収賄容疑で逮捕された佐藤伸一・大学院医学系研究科教授を２６日付で懲戒解雇するなど、処分も発表した。付属病院の皮膚科長だった佐藤容疑者は今月２４日、一般社団法人「日本化粧品協会」との共同研究で便宜を図った見返りに高級クラブや性風俗店