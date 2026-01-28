俳優の岩城滉一（74）が、23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に、妻の結城アンナ（70）とともに出演。暮らしの変化について明かした。岩城は「去年の何月ぐらいからだろう？ほとんど家でゴロンとしています」と、最近、外に出ることがなくなったと告白。黒柳徹子（92）に「自分でもちょっと変わったなと思う？」と聞かれると、「変わったなっていうか、なんかもうめんどくさい…っていうか」と答えた。黒