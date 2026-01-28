メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市西区の商店街の「豊臣秀吉」像の首が折られた事件で、愛媛県警の警察官ら2人が書類送検されました。 去年8月、西区の円頓寺商店街にある強化プラスチック製の「豊臣秀吉」像の首が折られているのが見つかりました。 警察は28日、器物損壊の疑いで愛媛県警の男性警部補ら2人を書類送検しました。 警察などによりますと愛媛県警の警部補は去年8月、公務の出張で名古屋市を訪れ、同