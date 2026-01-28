29日の天気予報（岡山・香川） 29日（木）も岡山県南部や香川県を中心におおむね晴れる見込みです。岡山県北部は雲が広がりやすく、山沿いを中心に雪が降るところもありそうです。 29日の最高気温は、津山市が7℃、岡山市が9℃、高松市が9℃で、最高・最低気温とも28日と同じくらいのところが多く、平年並みの寒さとなりそうです。 29日朝から30日（金）にかけて強い寒気が流れ込む予想です。29日も寒さが続き、30日