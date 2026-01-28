アジア・コモディティ騰落率ランキング＝01/28営業日時点＝ 上海重油 1.15％ 大連ポリエチレン 1.06％ 上海ゴム 0.64％ 大連とうもろこし -0.3％ 上海異形鉄筋 -0.35％ 上海銅 -0.5％ ＊数値は前日比％