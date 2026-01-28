ユーロ圏短期金融市場が７月までの利下げ可能性を２５％程度織り込む、２７日時点は１５％ 「ユーロ高によるインフレ抑制効果への懸念」と、それに伴う「ECB当局者による追加利下げ示唆」が背景 ※コッハー・オーストリア中銀総裁「ユーロが一段と上昇し、インフレ見通しに影響を与える場合、再利下げを検討する可能性がある」