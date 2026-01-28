東京五輪柔道男子100キロ級金メダリストのウルフアロン（29）が熱い。＊＊＊【写真を見る】印象ガラリ！“革ジャン”を着こなすウルフアロン選手の私服姿「柔道より才能ある」昨年、柔道界から身を引き、新日本プロレスに転向。1月4日、東京ドームで行われた棚橋弘至引退試合の前座でデビューし、いきなりNEVER無差別級王座のベルトを獲得した。3戦目となる18日のイベントは、初メインの8人タッグマッチで勝利。リング上