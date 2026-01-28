土佐和紙の原料となる楮（コウゾ）の生産者から伝統文化を学ぼうと1月20日、高知県外の学生が仁淀川町でコウゾの収穫体験を行いました。20日、土佐和紙の原料であるコウゾを栽培している渡辺忠穂さん（95歳）を訪ねたのは、東京都出身で京都大学大学院1年の北川桜子さん（24）です。北川さんは、土佐和紙製造の現場体験するため仁淀川町へやってきました。渡辺さんから土佐和紙の原料であるコウゾの加工の仕方を学び、山間部の急な