Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２８日、静岡・焼津市内での練習をメディアに公開。明大から今季新加入した、名古屋Ｕ１８出身のＦＷ真鍋隼虎（はやと、２２）が「結果を残してスタメンで出られるように」と、２月８日に迫った百年構想リーグ開幕戦（対岐阜）を見据えた。この日行われた、１対１や２対２などの対人練習で強さを見せると、最後に行われた６対６のミニゲームではクロスに頭を合わせてゴール。飛び抜けた決定力をアピールした