元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーがオフショットを公開した。中川アナはインスタグラムに「修羅ｓｈｕｓｈｕｓｈｕのファンシーなスタジオでお仕事」と書き始め、「最近、私のまわりでも『聴いてるよ〜！』って言ってくださる方が増えていて本当にうれしいです今日は番組初のゲストを迎えての収録だったのですが色々勉強になったし女子トーク盛り上がったなぁ毎回どこよりも本音で話しています」とつづると、胸元が