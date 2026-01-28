讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、あす29日〜1月31日の3日間限定で、うどん「並」サイズ注文者に対し、無料で「大」サイズに増量するキャンペーンを全国の店舗で実施する。【画像】丸亀製麺のうどん「並」→「大」へ“麺増量無料”イメージ「寒さが一層増すこの季節に、丸亀製麺の打ち立て・茹でたて、あつあつのうどんでおなかいっぱいの幸せを感じてほしいという想いを込めました」と説明。持ち帰りも対象となり、「ぜひこ