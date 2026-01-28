けがの手当てを受けながら、警察官に事情を説明する日本人の男性。フィリピンの首都マニラで強盗被害に遭った直後の様子です。その事件の一部始終をカメラが捉えていました。多くの車が行き交う道路。そのすぐ横の歩道で、犯人に殴られながらも必死に抵抗しているのが被害者の男性です。やがて、相手は地面に倒れ込んだ男性からかばんを無理やり奪い取り、その場から走り去りました。フィリピン当局によると、襲われたのは62歳の日