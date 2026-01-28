京都は28日、FW原大智（26）が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、この日をもってチームを離脱すると発表した。今後については、正式決定ののちに改めて発表される。原は1メートル91の大型ストライカー。FC東京から21年2月にイストラ（クロアチア）へ完全移籍。活躍が認められて同年6月にアラベスと2年契約を結んだ。直後にシントトロイデン（ベルギー）に期限付き移籍し、リーグ28試合8得点3アシスト。その