藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。1月27日（火）の同番組に、ゲストとして元『王様のブランチ』レポーターとして知られ、現在第3子妊娠中の鈴木あきえが出演。「頑張るママの応援歌」の数々に、鈴木の目に涙があふれ…。【映像】藤本美貴の朗読で涙腺崩壊する鈴木あきえ今回は「頑張るママの応援歌スペシャル」と題し、街のママ562人が勇気づけられた応援歌を調査。ベスト10を選出した