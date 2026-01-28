サンワサプライは直販サイト「サンワダイレクト」で『卓上傾斜台・ノートパソコンスタンド 200-STN095』を発売した。 【画像】子供の学習用タブレットにもオススメ商品画像一覧 本製品は、2段階の角度調整によってタブレットやノートパソコンスタンドとして使える卓上傾斜台だ。角度を付けることで、目線を上げて正しい姿勢で過ごせる。 折りたたみ時の厚みは5mm、重量も約409gとなっており、収納や持ち運