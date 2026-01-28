ベーシストのヴィンセン・ガルシア（Vincen Garcia）が、ジャパンツアーの追加公演をビルボードライブ東京にて5月2日に開催する。 （関連：ジャズ界の頂点に君臨するベーシスト、アヴィシャイ・コーエンとイスラエルジャズの今） 今年、最新アルバム『VIVACE』のリリース、そして全大陸を巡るワールドツアーの開催を控えているヴィンセン・ガルシア。そんな彼による最新プ