三重県鳥羽市で火事があり、1人が死亡しました。 【写真を見る】三重･鳥羽市で木造2階建ての住宅が全焼 女性の遺体見つかる 1人暮らしの82歳女性と連絡取れず 隣の住宅も全焼するなど計4棟焼ける 火事があったのは、鳥羽市安楽島町の2階建て住宅で、きょう午前7時ごろ近くに住む人から消防に通報がありました。 消防車など8台が出動し、火は約6時間後に消し止められましたが、この火事で火元とみられる木造2階建ての住宅が全焼