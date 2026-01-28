28日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6692枚だった。うちコールの出来高が3597枚と、プットの3095枚を上回った。コールの出来高トップは5万8000円の688枚（30円高171円）。プットの出来高トップは5万円の512枚（35円安405円）だった。 コールプット 出来高