28日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2255枚だった。うちプットの出来高が1665枚と、コールの590枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の380枚（25円高1000円）。コールの出来高トップは6万円の108枚（45円高305円）だった。 コールプット 出来高前日