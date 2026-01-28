開幕まで10日を切ったミラノ・コルティナ冬季五輪。米放送局『WPXI』のWEB版は26日（日本時間27日）、フィギュアスケート男子のイリア・マリニン（米国）を特集。「Quad God（4回転の神）」と称される21歳が、「夢だった」という五輪に初めて挑む。 ■両親ともにオリンピアン 前回の北京五輪、17歳だったマリニンは代表に選出されなかった。全米選手権でネイサン・チェンに次ぐ2位に入りながらも落選。その理由は「シニア