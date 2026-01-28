2月8日投開票の衆議院議員選挙の期日前投票が、1月28日から始まりました。 【写真を見る】期日前投票始まる 多くの有権者に｢投票所入場券｣間に合わず…｢どうやって確認するんだろうと思いつつ来た｣という人も 宣誓書記入で投票可 愛知・名古屋【衆議院選挙2026】 期日前投票は、仕事や旅行などの予定がある有権者が、事前に投票できる制度です。このうち名古屋の中区役所では、27日に公示された衆議院議員選挙の期日前投票が、28