中国のポータルサイト・捜狐にこのほど、「ONE PIECE」の新アニメシリーズ「THE ONE PIECE」の内部資料が中国のアニメ制作会社のPR動画に映り込み、結果的に流出したとする記事が掲載された。記事によると、問題の発端は同作の一部制作工程が中国・山東省利津県にあるアニメ制作会社へ外注されていたことにあるという。同県関連メディアアカウントの利津発布は短編動画プラットフォームで「こんにちは、『ONE PIECE』ファンの皆さ