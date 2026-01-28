ボートレース平和島の「JESCOカップ・平和島劇場開設16周年記念」が得点率制の4日間開催で29日に開幕する。宮之原輝紀（28＝東京）は低調機65号を引いてしまい、前検の感触もひと息だった。「全体的にあんまり良くないですね。体感が良くない。最近はずっとエンジンの引きが良くないし、ペラも分かっていない」と厳しい様子。だが、同じく低調機とコンビを組んだ正月開催では舟足に苦しみながらも着をまとめて優出してみせた