オンラインで取材に応じる米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手＝27日（共同）【ロサンゼルス共同】米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）が27日、昨秋のドラフト会議でプロ野球ソフトバンクから1位指名を受けてから初めて報道陣の取材に応じ「指名をいただき、率直にうれしい気持ちでいっぱい。ただ、深く考え過ぎず（大学の）シーズンで自分の責任と役割を果たすことに集中したい」とオンラインで語った。2年目の今