東京・江東区の交差点で28日朝、81歳の女性がダンプカーにひき逃げされ死亡した事件で、運転手の男の身柄が確保されました。28日午前8時過ぎ、江東区越中島の交差点で、「歩行者とダンプの事故」と目撃者から110番通報がありました。ダンプカーが交差点を左折する際、横断歩道を歩いて渡っていた岸田惠子さん（81）をはねて現場から走り去ったということで、岸田さんはその場で死亡が確認されました。その後、千葉・松戸市内でダン