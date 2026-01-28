1月27日、Netflixは、2026年に配信される作品を紹介するイベント「Next on Netflix 2026」を開催。今年配信が予定されている作品の情報を公開した。なかでも注目されたのは、小栗旬主演の『ガス人間』シリーズ。蒼井優、広瀬すず、林遣都ら大物たちに加え、竹野内豊の出演も発表された。「あわせて、キャラクターカットも公開されました。顔にあざのある広瀬すずさんなど、多くの衝撃的なカットのなかで、とくに目を引いたのが