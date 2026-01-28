こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。現在、5000mAhの大容量を厚さ0.8cmに凝縮した、TORRAS（トラス）の「MiniMag 5000mAh パワーバンク」がお得に登場しています。 ■この記事で紹介している商品 TORRAS MiniMag 燃えない モバイル バッテリー MagSafe対応 【Ultra Sl