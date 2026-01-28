ロッテは28日、4月29日（水・祝）の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム、14時00分試合開始）を対象に「西川史礁選手新人王受賞記念ボブルヘッド」がセットになったグッズ付きチケットを先着15,000枚限定で販売することになったと発表した。なお、このボブルヘッドは、新人王（ROY＝Rookie of the Year）を象徴する「ROY」の文字が入った盾を持ち、バットを手にした西川選手の姿をモチーフとしたデザイン。グッズの有無はビジター外