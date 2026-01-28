元プロ野球選手で野球解説者の田尾安志氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で21日に公開された動画に出演。石毛宏典氏を絶賛した。『ダグアウト!!!』場面カット=BS10提供○「本当に素晴らしい選手」この動画では、「自分をメンバーに入れて一緒にプレーしたい選手を選出」「選出できるのは自身が現役時代にプレーしていた選手」という2つのルールのもとでベストナインを決める企画「俺のベスト9」を実施。田尾氏は「7番・