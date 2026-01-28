日本テレビ系では、衆議院選挙の開票日となる2月8日(19:58〜)に『zero選挙2026』を放送。メインキャスターは、藤井貴彦と櫻井翔が務める。(左から)櫻井翔、藤井貴彦藤井は、昨年7月の参院選を前に、主要政党の全党首を単独取材。衆院選でも単独取材を進めているが、今月26日には7党首討論会を実施した。選挙直前に開幕するミラノ・コルティナオリンピックで夏・冬通じて10回目の五輪キャスターを務める櫻井が『zero選挙』を担当す