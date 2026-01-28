【モデルプレス＝2026/01/28】俳優の山下美月が1月24日、2026年カレンダーの発売を記念した購入者限定イベントを実施。モデルプレスでは同イベントの4部を独占取材した。【写真】26歳元乃木坂人気メン、素肌輝くドレス姿◆山下美月、2年ぶりコール&レスポンスで会場盛り上げるファンの熱視線に包まれながら、シックな黒のドレス姿で登場した山下。「皆さん、カレンダーはもう見てくださいましたか？」と満面の笑顔で問いかけ、