【モデルプレス＝2026/01/28】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが1月27日、自身のInstagramを更新。タイトなトップス姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】32歳元NHKアナ「見入っちゃった」ボタン1つ開いたトップスでボディライン際立つ◆中川安奈、自然体なタイトトップス姿中川は「修羅shushushuのファンシーなスタジオでお仕事」とつづり、自身がパーシナリティを務めるinterFMやSpotifyで放送・配信されて